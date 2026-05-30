«Бросился на помощь»: двое студентов из Индии трагически погибли в Караганде

В Караганде на Федоровском водохранилище произошла трагедия: двое иностранных студентов из Индии утонули во время отдыха на необорудованном пляже. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Информация о происшествии появились в Telegram-канале «Вечерняя Караганда». По предварительной информации, компания иностранных граждан, обучающихся в одном из местных высших учебных заведений, выбрала для отдыха дикий пляж.

«Со слов очевидцев, один из студентов залез в воду и стал тонуть. Ему на помощь бросился товарищ. В итоге погибли оба», — говорится в сообщении.

Трагедию подтвердили в пресс-службе ДЧС региона. Прибывшие на место происшествия спасатели-водолазы оперативно приступили к поискам тел погибших студентов — двоих молодых людей 2004 и 2005 годов рождения.

«Спасатели-водолазы обнаружили тела утонувших на расстоянии 15 метров от берега на глубине 5 метров. В данном месте дно водоема неровное, имеются резкие перепады глубин», — прокомментировали в пресс-службе ведомства спасатели корреспонденту Zakon.kz 30 мая 2026 года.

В связи с трагедией спасатели ДЧС региона в очередной раз обратились к жителям и гостям города с жестким предупреждением о том, что игнорирование запрещающих знаков напрямую угрожает жизни.

Спасатели напомнили основные правила безопасности на воде:

  • Не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;
  • Не оставляйте детей без присмотра;
  • Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;
  • Не купайтесь в незнакомых местах;
  • Не купайтесь в темное время суток;
  • Не используйте для плавания доски и другие предметы, не предназначенные для этого;
  • Категорически запрещается находиться на плавательных средствах без спасательных жилетов.