В деревне в Свердловской области два человека погибли при пожаре

По данным министерства, пожар в частном секторе в Верхней Ирге ликвидирован, горели жилой дом и надворные постройки на площади в 200 «квадратов».
«В ходе тушения пожара обнаружены два человека без признаков жизни», — говорится в сообщении в канале главка на платформе «Макс».
Жилье не было оснащено пожарным извещателем, причину возгорания установят дознаватели, уточнило МЧС.
