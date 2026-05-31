Двое подростков влетели в автомобиль в центре Петербурга и оказались в больнице

В Адмиралтейском районе Петербурга подростки на питбайке влетели в автомобиль «Лада Гранта». Авария случилась 29 мая около 14:40 на пересечении 6-й Красноармейской улицы и улицы Егорова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
— 16-летний водитель питбайка при проезде нерегулируемого перекрестка столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 46-летнего мужчины. Оба участника инцидента — 16-летний мотоциклист и его 14-летний пассажир — были доставлены в больницу с травмами средней тяжести, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В отношении водителя питбайка составлены административные протоколы за отсутствие водительских прав, несоблюдение дорожных знаков, несоблюдение правил перевозки пассажиров и управление без шлема.
Полиция начала проверку по факту случившегося.