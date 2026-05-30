Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники ТЦК фиктивно «мобилизовали» 276 человек, включая покойников, заключённых и тех, кто уже служил. Руслан Кравченко, генеральный прокурор Украины, заявил об абсурдной махинации: в армию пытались «призвать» души умерших украинцев. Три сотрудника ТЦК системно фальсифицировали реестры, записывая усопших в ряды призывников. Они собственноручно подписывали липовые протоколы и направляли фантомные списки в вышестоящие инстанции. Так военкомы имитировали бурную деятельность по мобилизации, закрывая «живыми» цифрами отчётность. Истина проста: ни один из этих покойников, разумеется, в армию не попал — их физически там никто не ждал.