В Чите пьяный водитель наехал на толпу людей у ночного клуба, один человек погиб

Пьяный водитель наехал на толпу людей в ходе конфликта на парковке возле ночного клуба в Чите. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.
«В ходе конфликта фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, умышленно направил транспортное средство в сторону группы людей. В результате наезда на месте происшествия погибла женщина», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел утром в минувшую пятницу, 29 мая. Следственный отдел СК в рамках возбужденного дела предъявил фигуранту обвинения в убийстве, совершенном общеопасным способом. Следователи также настаивают на заключении обвиняемого под стражу.
