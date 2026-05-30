В Чите пьяный водитель наехал на толпу людей у ночного клуба, один человек погиб

СК предъявил обвинения жителю Читы, напавшему на толпу людей на парковке у ночного клуба во время ссоры.

Источник: Комсомольская правда

Пьяный водитель наехал на толпу людей в ходе конфликта на парковке возле ночного клуба в Чите. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

«В ходе конфликта фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, умышленно направил транспортное средство в сторону группы людей. В результате наезда на месте происшествия погибла женщина», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром в минувшую пятницу, 29 мая. Следственный отдел СК в рамках возбужденного дела предъявил фигуранту обвинения в убийстве, совершенном общеопасным способом. Следователи также настаивают на заключении обвиняемого под стражу.

