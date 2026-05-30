В Рыльске дрон ВСУ атаковал многоэтажку

«Варварские удары врага по нашей мирной территории не прекращаются. Сегодня в городе Рыльске FPV-дрон совершил атаку на многоквартирный дом. В результате удара повреждено остекление трех квартир. Признателен волонтерам “Курского рубежа” партии “Единая Россия”, которые оперативно помогали закрывать тепловой контур», — заявил Хинштейн на платформе «Макс».