В Рыльске дрон ВСУ атаковал многоэтажку

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины на многоквартирный дом в городе Рыльске.

Источник: пресс-служба губернатора Белгородской области

По его словам, в результате происшествия было повреждено остекление трех квартир, пострадавших нет.

«Варварские удары врага по нашей мирной территории не прекращаются. Сегодня в городе Рыльске FPV-дрон совершил атаку на многоквартирный дом. В результате удара повреждено остекление трех квартир. Признателен волонтерам “Курского рубежа” партии “Единая Россия”, которые оперативно помогали закрывать тепловой контур», — заявил Хинштейн на платформе «Макс».

Глава региона добавил, что в ближайшее время комиссия проведет оценку повреждений, составит соответствующие акты, после чего ремонтные бригады приступят к восстановительным работам.

«Также сегодня в результате падения обломков БПЛА в городе Курске повреждена крыша дома. В поселке Юбилейном Курского района повреждено остекление шести частных домов, хозяйственная постройка, теплица», — уточнил губернатор.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

«На местах происшествия работают оперативные службы. Всем жителям обязательно поможем с восстановлением пострадавшего имущества. Ситуацию держу на контроле», — резюмировал Хинштейн.

