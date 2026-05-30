В Рыльске дрон ВСУ атаковал многоэтажку

По его словам, в результате происшествия было повреждено остекление трех квартир, пострадавших нет.
«Варварские удары врага по нашей мирной территории не прекращаются. Сегодня в городе Рыльске FPV-дрон совершил атаку на многоквартирный дом. В результате удара повреждено остекление трех квартир. Признателен волонтерам “Курского рубежа” партии “Единая Россия”, которые оперативно помогали закрывать тепловой контур», — заявил Хинштейн на платформе «Макс».
Глава региона добавил, что в ближайшее время комиссия проведет оценку повреждений, составит соответствующие акты, после чего ремонтные бригады приступят к восстановительным работам.
«Также сегодня в результате падения обломков БПЛА в городе Курске повреждена крыша дома. В поселке Юбилейном Курского района повреждено остекление шести частных домов, хозяйственная постройка, теплица», — уточнил губернатор.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
«На местах происшествия работают оперативные службы. Всем жителям обязательно поможем с восстановлением пострадавшего имущества. Ситуацию держу на контроле», — резюмировал Хинштейн.