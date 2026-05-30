FPV-дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Рыльске

«Признателен волонтёрам “Курского рубежа” партии “Единая Россия”, которые оперативно помогали закрывать тепловой контур. В ближайшее время комиссия оценит повреждения, составит акты, бригады приступят к восстановлению», — написал он в Telegram-канале.
Также сегодня в Курске обломки БПЛА повредили крышу дома. А в посёлке Юбилейном Курского района пострадали шесть частных домов (остекление), хозяйственная постройка и теплица. Обошлось без жертв.
Ранее в Сальково Херсонской области, где пролегает трасса «Новороссия», дрон ВСУ атаковал бензовоз. Удар пришёлся по кабине, цистерна не пострадала. Информация о состоянии водителя уточняется.
