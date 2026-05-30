В Москве начали проверку после сообщений о возможном отравлении роллами

«Управление Роспотребнадзора по г. Москве в связи с публикацией в СМИ информации о случаях заболевания сальмонеллезом после употребления роллов, заказанных из ресторана “Якитория”, находящегося по адресу: бульвар Дмитрия Донского, д. 11, сообщает следующее. Вся информация об острых кишечных инфекциях и отравлениях регистрируется в отделе регистрации и учета инфекционных заболеваний АИС ОРУИБ ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве”. Сотрудники управления проанализировали информацию системы ОРУИБ и выяснили, что данный случай в системе не зарегистрирован», — говорится в сообщении.