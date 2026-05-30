Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве начали проверку после сообщений о возможном отравлении роллами

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование после появления информации о случаях заболевания сальмонеллезом среди посетителей ресторана «Якитория». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ сообщалось об отравлении роллами из «Якитории». Так, в анализах пострадавшего ребенка якобы нашли сальмонеллез.

«Управление Роспотребнадзора по г. Москве в связи с публикацией в СМИ информации о случаях заболевания сальмонеллезом после употребления роллов, заказанных из ресторана “Якитория”, находящегося по адресу: бульвар Дмитрия Донского, д. 11, сообщает следующее. Вся информация об острых кишечных инфекциях и отравлениях регистрируется в отделе регистрации и учета инфекционных заболеваний АИС ОРУИБ ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве”. Сотрудники управления проанализировали информацию системы ОРУИБ и выяснили, что данный случай в системе не зарегистрирован», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также добавили, что все случаи инфекционных заболеваний, включая отравления, должны регистрироваться медицинскими организациями по месту их выявления, быть поставлены на государственный учет, а также должна быть составлена отчетность со стороны органов федерального санитарно-эпидемиологического надзора.

«Специалистами территориального управления Роспотребнадзора по г. Москве в Юго-Западном административном округе по публикации в СМИ проводится санитарно-эпидемиологическое расследование с организацией комплекса противоэпидемических мероприятий. Для отбора проб пищевой продукции и ее лабораторного исследования привлечены специалисты ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве”, — сообщает служба, также добавив, что обследования сотрудников предприятия общественного питания проводится врачами поликлиники департамента здравоохранения города Москвы.

Уточняется, что ситуация находится на контроле столичного Роспотребнадзора, о результатах расследования будет сообщено дополнительно.