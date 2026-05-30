В Москве начали проверку после сообщений о возможном отравлении роллами

Ранее в СМИ сообщалось об отравлении роллами из «Якитории». Так, в анализах пострадавшего ребенка якобы нашли сальмонеллез.
«Управление Роспотребнадзора по г. Москве в связи с публикацией в СМИ информации о случаях заболевания сальмонеллезом после употребления роллов, заказанных из ресторана “Якитория”, находящегося по адресу: бульвар Дмитрия Донского, д. 11, сообщает следующее. Вся информация об острых кишечных инфекциях и отравлениях регистрируется в отделе регистрации и учета инфекционных заболеваний АИС ОРУИБ ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве”. Сотрудники управления проанализировали информацию системы ОРУИБ и выяснили, что данный случай в системе не зарегистрирован», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре также добавили, что все случаи инфекционных заболеваний, включая отравления, должны регистрироваться медицинскими организациями по месту их выявления, быть поставлены на государственный учет, а также должна быть составлена отчетность со стороны органов федерального санитарно-эпидемиологического надзора.
«Специалистами территориального управления Роспотребнадзора по г. Москве в Юго-Западном административном округе по публикации в СМИ проводится санитарно-эпидемиологическое расследование с организацией комплекса противоэпидемических мероприятий. Для отбора проб пищевой продукции и ее лабораторного исследования привлечены специалисты ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве”, — сообщает служба, также добавив, что обследования сотрудников предприятия общественного питания проводится врачами поликлиники департамента здравоохранения города Москвы.
Уточняется, что ситуация находится на контроле столичного Роспотребнадзора, о результатах расследования будет сообщено дополнительно.