Боец отряда «БАРС-Брянск» ранен при отражении налёта дронов ВСУ

По его словам, военнослужащий выполнял боевую задачу по защите жителей приграничья. Вражеский дрон атаковал его, когда он рисковал жизнью, выполняя задачи. Пострадавшего оперативно доставили в Почепскую центральную районную больницу.
Медики оказали ему всю необходимую помощь. Другие подробности о состоянии бойца пока не разглашаются. Ковальчук отметил мужество военнослужащего и поблагодарил за службу.
Ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе атаковал село Соловьевка Климовского района Брянской области, в результате погиб мирный житель. Егор Ковальчук выразил глубокие соболезнования семье погибшего. Он пообещал, что вся необходимая поддержка, включая материальную помощь, будет оказана.
