В Калмыкии дети нашли боеприпас времён ВОВ и привезли его на велосипеде в ДК

В посёлке Яшкуль в Калмыкии дети нашли боеприпас времён Великой Отечественной войны. Предмет лежал у сцены рядом с местным Домом культуры, где ребята играли в прятки. Об этом сообщает Калмыкия.online.

Источник: Life.ru

Мальчики положили находку в багажник велосипеда и поехали кататься. Прохожие посоветовали отвезти её в музей, после чего четверо детей доставили снаряд в Яшкульский центр культуры и досуга.

Директор учреждения встретила ребят и осмотрела опасный груз. По её словам, в боеприпасе были отверстия спереди и сзади, поэтому она решила, что он не взорвётся. Затем предмет перенесли в методический кабинет и вызвали полицию. Снаряд изъяли для дальнейшего осмотра.

Ранее в Москве нашли ржавый боеприпас времён Великой Отечественной войны. Находка представляла собой объект со следами коррозии, внешне напоминающий старый снаряд или мину.

