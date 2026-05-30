Фанаты ПСЖ начали погромы в Париже во время финала Лиги чемпионов

В Париже начались столкновения фанатов ПСЖ с полицией во время финала Лиги чемпионов. Болельщики стреляют в силовиков фейерверками и бросают камни.

Источник: Life.ru

В Париже начались стычки фанатов ПСЖ с полицией. Видео © X/ LucAuffret.

В ответ правоохранители применяют шашки со слезоточивым газом. Обстановка в городе остаётся напряжённой.

Перед матчем власти начали усиливать меры безопасности. Стеклянные витрины закрыли фанерой и металлическими ставнями, чтобы защитить здания от возможных погромов. К этому моменту основное время финального матча между ПСЖ и «Арсеналом» закончилось ничьей — 1:1. Команды проведут ещё два тайма по 15 минут. В случае ничейного результата по их итогам победитель определится в серии послематчевых пенальти.

Ранее Life.ru сообщал, что десятки фанатов ПСЖ и «Арсенала» подрались в Будапеште перед финалом ЛЧ. В стычке, по предварительным данным, сошлись около 30 человек.

