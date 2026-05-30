В Матвеево-Курганском районе из-за падения БПЛА погибли домашние животные

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области ликвидированы последствия падения беспилотного летательного аппарата. Как сообщила глава района Дина Алборова, в результате происшествия жертв нет. Однако при взрыве погибли домашние животные и серьёзно пострадал жилой сектор.
Падение дрона спровоцировало возгорание газовой трубы и сильные разрушения: у одного из домов полностью разрушена кровля и выбиты стёкла. Взрывная волна повредила два автомобиля и остекление в двух соседних домах. Аварийные бригады уже восстановили коммуникации — электроснабжение и газоснабжение в домах возобновлено.
На месте работает оперативный штаб. Комиссия провела подомовой обход для оценки ущерба, строители приступили к ремонту наиболее повреждённого жилого дома. Администрация района организовала приём заявлений от жителей для оформления положенных выплат.