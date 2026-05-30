Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Матвеево-Курганском районе из-за падения БПЛА погибли домашние животные

Администрация района организовала приём заявлений от жителей для оформления положенных выплат.

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области ликвидированы последствия падения беспилотного летательного аппарата. Как сообщила глава района Дина Алборова, в результате происшествия жертв нет. Однако при взрыве погибли домашние животные и серьёзно пострадал жилой сектор.

Падение дрона спровоцировало возгорание газовой трубы и сильные разрушения: у одного из домов полностью разрушена кровля и выбиты стёкла. Взрывная волна повредила два автомобиля и остекление в двух соседних домах. Аварийные бригады уже восстановили коммуникации — электроснабжение и газоснабжение в домах возобновлено.

На месте работает оперативный штаб. Комиссия провела подомовой обход для оценки ущерба, строители приступили к ремонту наиболее повреждённого жилого дома. Администрация района организовала приём заявлений от жителей для оформления положенных выплат.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше