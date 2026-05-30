В прикамских муниципалитетах полностью возобновлено электроснабжение

Перебои были вызваны прохождением атмосферного фронта.

Электроснабжение в Прикамье восстановили в полном объёме, сообщает краевое Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

«Над устранением последствий ураганного ветра круглосуточного трудились энергетики “Россети Урал” и местные аварийно-восстановительные бригады. Мониторинг работы оборудования и метеорологической обстановки продолжается», — рассказали в Министерстве ЖКХ Пермского края.

Перебои с подачей электроэнергии начались из-за шквалистого ветра 26 мая 2026 года. В пресс-службе компании «Россети Урал» уточнили, что во второй половине дня 28 мая прошла ещё одна волна атмосферного фронта, которая спровоцировала падение деревьев на ЛЭП и обрывы проводов. Больше всех пострадали Березниковский, Соликамский, Чердынский, Чусовской, Коми-Пермяцкий округа.

«Работы велись в круглосуточном режиме, в том числе в труднодоступной местности, где требовалось использование высокопроходимой спецтехники. Были задействованы бригады из всех филиалов компании», — отметили в пресс-службе «Россети Урал».

В максимальном усилении на ЛЭП работали свыше 250 человек из более чем 90 бригад.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в Пермском крае после урагана повреждены несколько домов и электросети.