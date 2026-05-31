В Нижнем Тагиле питбайк под управлением подростка столкнулся с автобусом

ГАИ: в Нижнем Тагиле питбайк под управлением подростка столкнулся с автобусом.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. ДТП с участием частного автобуса и питбайка под управлением несовершеннолетнего произошло в Нижнем Тагиле, 15-летний водитель питбайка и его 18-летний пассажир госпитализированы с травмами, сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

«Тридцатого мая 2026 года около 14.30 часов у дома № 109 по улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель частного автобуса “Нефаз”, мужчина 28 лет, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество и допустил столкновение с питбайком под управлением 15-летнего подростка, который следовал по главной дороге. В результате травмы получили водитель питбайка и его пассажир 18 лет, оба госпитализированы», — говорится в сообщении.

По данным регионального ГАИ, водитель автобуса имеет 10-летний стаж категории D, ранее четыре раза привлекался за нарушение ПДД. В отношении него вынесено определение по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков).

Уточняется, что подросток не имел права управления транспортом и осуществлял вождение без мотошлема и защитной экипировки. Питбайк приобретен родителями, в отношении отца составлен материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством).

Подчеркивается, что материалы направлены в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей к ответственности и постановке на учет. В образовательной организации, где учится подросток, будет проведена комиссионная проверка.