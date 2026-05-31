В Нижнем Тагиле питбайк под управлением подростка столкнулся с автобусом

«Тридцатого мая 2026 года около 14.30 часов у дома № 109 по улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель частного автобуса “Нефаз”, мужчина 28 лет, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество и допустил столкновение с питбайком под управлением 15-летнего подростка, который следовал по главной дороге. В результате травмы получили водитель питбайка и его пассажир 18 лет, оба госпитализированы», — говорится в сообщении.