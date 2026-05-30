Оперштаб Белгородской области сообщил об атаках ВСУ на пять муниципалитетов

Ранее сообщалось, что FPV-дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Рыльске Курской области. По данным губернатора Александра Хинштейна, в результате удара пострадавших нет, но повреждено остекление трёх квартир. Волонтёры «Курского рубежа» помогли закрыть тепловой контур. Хинштейн также сообщил, что комиссия должна оценить ущерб и составить акты, после чего бригады начнут восстановление. В тот же день в Курске обломки БПЛА повредили крышу дома, а в посёлке Юбилейном Курского района пострадали шесть частных домов, хозяйственная постройка и теплица. Жертв в этих случаях также не было.