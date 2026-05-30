Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оперштаб Белгородской области сообщил об атаках ВСУ на пять муниципалитетов

Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атаке ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Пять муниципалитетов атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в городе Грайвороне после удара дрона загорелся частный дом. Пожар потушили. В селе Гора-Подол Грайворонского округа при детонации беспилотника началось возгорание в складском помещении. Его также ликвидировали.

В Белгородском округе повреждения зафиксировали в нескольких населённых пунктах. В селе Николаевка после детонации дрона пострадал фасад здания предприятия. В селе Нечаевка от удара беспилотника загорелась кровля склада, пожар потушили. Также повреждения выявили в Шебекинском, Валуйском и Борисовском округах. Информацию о последствиях атак уточняют.

Ранее сообщалось, что FPV-дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Рыльске Курской области. По данным губернатора Александра Хинштейна, в результате удара пострадавших нет, но повреждено остекление трёх квартир. Волонтёры «Курского рубежа» помогли закрыть тепловой контур. Хинштейн также сообщил, что комиссия должна оценить ущерб и составить акты, после чего бригады начнут восстановление. В тот же день в Курске обломки БПЛА повредили крышу дома, а в посёлке Юбилейном Курского района пострадали шесть частных домов, хозяйственная постройка и теплица. Жертв в этих случаях также не было.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше