Figaro: в пригороде Парижа полицейский застрелил вооруженного мужчину

В пригороде Парижа полицейский застрелил вооруженного мужчину, который ранил двух человек и попытался напасть на правоохранителей, передает Le Figaro.
По данным издания, напавший был вооружен двумя ножами. Он ранил двух человек, а затем попытался напасть на полицейских, которые прибыли на место происшествия. Один из правоохранителей применил служебное оружие в тот момент.
Несмотря на помощь врачей мужчина скончался. Во Франции приступили к расследованию по факту применения оружия.
