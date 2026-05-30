В Пятигорске девять человек госпитализированы после посещения кафе

Девять человек были госпитализированы в больницу с кишечной инфекцией после посещения одного из кафе в Пятигорске. Об этом заявил глава города Дмитрий Ворошилов.
«Девять человек поступили в городскую инфекционную больницу с кишечной инфекцией. Предварительно, все они были клиентами одного из городских кафе», — написал он в личном канале в мессенджере MAX.
В настоящий момент специалисты Роспотребнадзора устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее KP.RU сообщал, что вспышка острой кишечной инфекции была зафиксирована в Красноярске. Согласно данным Роспотребнадзора были выявлены 33 случая заболевания. У части пострадавших также была обнаружена РНК норовируса.