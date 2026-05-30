В Пушкине обнаружили коробку с изувеченными живыми крысами

Полиция начала проверку после обнаружения в Пушкине изуродованных крыс.

Источник: Аргументы и факты

В Пушкине обнаружили коробку с изувеченными крысами. Об этом сообщили в Фонде помощи брошенным крысам Петербурга.

На коробку, из которой доносился писк, наткнулся подросток, который вечером гулял с собакой.

Одна из крыс была перемотана изолентой, у другой не было передних лапок. У животных также опалены шерсть и усы. Крыса, которой неизвестные выкололи глаза, погибла.

Грызунов пытаются спасти ветеринары и зооволонтёры. Крыс поместили в кислородный бокс.

Полиция начала проверку и устанавливает личности живодёров.

Ранее эксперт Константин Ермоленко оценил опасность домашних грызунов из-за хантавируса.