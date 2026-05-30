В Пушкине обнаружили коробку с изувеченными живыми крысами

В Пушкине обнаружили коробку с изувеченными крысами. Об этом сообщили в Фонде помощи брошенным крысам Петербурга.
На коробку, из которой доносился писк, наткнулся подросток, который вечером гулял с собакой.
Одна из крыс была перемотана изолентой, у другой не было передних лапок. У животных также опалены шерсть и усы. Крыса, которой неизвестные выкололи глаза, погибла.
Грызунов пытаются спасти ветеринары и зооволонтёры. Крыс поместили в кислородный бокс.
Полиция начала проверку и устанавливает личности живодёров.
Ранее эксперт Константин Ермоленко оценил опасность домашних грызунов из-за хантавируса.