Беспорядки вспыхнули в Париже перед финалом Лиги чемпионов

Во французской столице произошли беспорядки с участием болельщиков «Пари Сен-Жермен» перед финальным матчем Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Об этом сообщает газета Le Figaro.
По данным издания, столкновения произошли в XVI округе Парижа недалеко от стадиона «Парк де Пренс».
Как утверждается, группа хулиганов начала забрасывать сотрудников полиции камнями и бутылками, а также запускать в их сторону фейерверки.
Для разгона агрессивно настроенных болельщиков правоохранители применили слезоточивый газ.
Источник Le Figaro в полиции сообщил, что по итогам инцидента были задержаны не менее десяти человек.
Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» проходит 30 мая в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».
Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что для обеспечения безопасности в день финала по всей стране были мобилизованы 22 тысячи полицейских и жандармов. Из них около восьми тысяч несут службу непосредственно в Париже.
Ранее сообщалось, что во время финала Лиги чемпионов голкиперу «ПСЖ» потребовалась помощь врачей после столкновения с одноклубником Маркиньосом.