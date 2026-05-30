Беспорядки вспыхнули в Париже перед финалом Лиги чемпионов

В Париже перед финалом Лиги чемпионов вспыхнули беспорядки с участием болельщиков ПСЖ. Полиция применила слезоточивый газ и задержала 10 человек.

Источник: Аргументы и факты

Во французской столице произошли беспорядки с участием болельщиков «Пари Сен-Жермен» перед финальным матчем Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Об этом сообщает газета Le Figaro.

По данным издания, столкновения произошли в XVI округе Парижа недалеко от стадиона «Парк де Пренс».

Как утверждается, группа хулиганов начала забрасывать сотрудников полиции камнями и бутылками, а также запускать в их сторону фейерверки.

Для разгона агрессивно настроенных болельщиков правоохранители применили слезоточивый газ.

Источник Le Figaro в полиции сообщил, что по итогам инцидента были задержаны не менее десяти человек.

Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» проходит 30 мая в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».

Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что для обеспечения безопасности в день финала по всей стране были мобилизованы 22 тысячи полицейских и жандармов. Из них около восьми тысяч несут службу непосредственно в Париже.

Ранее сообщалось, что во время финала Лиги чемпионов голкиперу «ПСЖ» потребовалась помощь врачей после столкновения с одноклубником Маркиньосом.

