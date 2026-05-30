В Пятигорске девять человек госпитализированы с кишечной инфекцией после кафе

Девять человек попали в инфекционную больницу Пятигорска с острой кишечной инфекцией, предварительно все они питались в одном и том же заведении. Об этом в своём канале на платформе «Макс» сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

Источник: Life.ru

По его словам, пострадавшие являются клиентами одного из городских кафе. Сейчас специалисты Роспотребнадзора выясняют причины массового отравления. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Чувашии шестеро детей в возрасте от 5 до 14 лет попали в инфекционное отделение Канашской центральной районной больницы после семейного застолья. По предварительной версии, причиной отравления мог стать арбуз. Накануне дети гостили у родственников в одной из деревень округа. Самочувствие у них резко ухудшилось именно после того, как они съели арбуз.

