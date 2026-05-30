ООН призвала не атаковать критическую инфраструктуру после удара ВСУ по ЗАЭС

ООН выступила против атак на объекты критической инфраструктуры после удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС. Об этом сообщили в офисе генерального секретаря всемирной организации.

«Мы хотим, чтобы все стороны избегали атак на критическую инфраструктуру», — заявили в офисе генсека ООН.

Так в организации прокомментировали удар по Запорожской атомной электростанции. Других оценок произошедшему в офисе не привели.

Ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе 30 мая поразил здание машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. После детонации в стене появилась дыра, однако основное оборудование станции не получило повреждений. В Росатоме подчеркнули, что беспилотник управлялся по оптоволокну, поэтому случайное попадание там исключили. До этого Международное агентство по атомной энергии сообщало, что Запорожская АЭС снова осталась без внешнего электроснабжения. Отключение произошло в ночь на 29 мая и стало уже 16-м таким случаем с начала конфликта на Украине. В течение часа станция работала на аварийных дизель-генераторах, которые обеспечивали её безопасность.

