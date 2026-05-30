В Днепропетровске произошли взрывы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Взрывы произошли в Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
В Днепропетровской области действует режим воздушной тревоги. Сирены также работают в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
