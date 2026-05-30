Медведев предупредил о «новом Чернобыле» при разрушении зала ЗАЭС

Катастрофическое разрушение машинного или реакторного зала Запорожской АЭС может привести к новому Чернобылю. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Я уже писал об этом однажды, но повторю снова эти жёсткие слова. Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль. И это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия», — написал Медведев.

По его словам, ответом на такие действия может стать симметричный удар по украинским атомным электростанциям. Медведев также упомянул АЭС в странах НАТО, которые, как он заявил, вовлечены в конфликт.

Заявление прозвучало после удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС. Ранее глава Росатома Алексей Лихачёв сообщил, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала энергоблока № 6.

Ранее сообщалось, что удар ВСУ по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС пришёлся в непосредственной близости от реактора. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что критически важное оборудование находилось всего в нескольких метрах от места удара. По данным станции, дрон попал в здание машинного зала, после чего произошла детонация. Основное оборудование, как уточняли в Росатоме, повреждений не получило.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
