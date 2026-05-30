В Италии арестовали 1335 человек в ходе рейда против наркомафии

В Италии прошла масштабная операция против наркомафии. Полиция арестовала 1335 человек, изъяла более 430 килограммов наркотиков и десятки единиц оружия.

Источник: Аргументы и факты

Итальянские правоохранители провели масштабную операцию против наркопреступности по всей стране. В результате рейдов были арестованы 1335 человек, причастных к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщает агентство Agenzia Nova.

Операция проходила на этой неделе и охватила различные регионы Италии. Помимо борьбы с наркотрафиком, силовики проверяли факты незаконного хранения оружия.

По данным агентства, в ходе рейдов правоохранители предъявили 2358 обвинений и изъяли более 430 килограммов наркотических веществ.

Кроме того, полиция обнаружила 111 единиц огнестрельного оружия и 250 единиц холодного оружия. Также были выявлены более 297 тысяч человек, подозреваемых в различных правонарушениях, связанных с незаконным хранением оружия. Среди них оказались 15 665 несовершеннолетних.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала результаты операции серьезным ударом по организованной преступности.

«1335 арестов, 2358 предъявленных обвинений, изъято более 430 килограммов наркотиков, 111 единиц огнестрельного оружия и 250 единиц холодного оружия: масштабная операция, проведенная по всей стране, наносит серьезный удар по преступности», — написала она в социальной сети X*.

Ранее в Великобритании был задержан футболист Рахим Стерлинг по подозрению в управлении автомобилем под воздействием наркотических веществ.

*Заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше