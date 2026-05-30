В Пятигорске девять человек отравились после посещения кафе

В Пятигорске девять человек госпитализированы с отравлением после посещения кафе.

Источник: Аргументы и факты

В Пятигорске девять человек доставлены в больницу с кишечной инфекцией, все они, предварительно, посещали одно кафе. Об этом в своем канале на платформе МАХ заявил мэр города Дмитрий Ворошилов.

«Роспотребнадзору предстоит разобраться в причинах», — отметил градоначальник.

По словам Ворошилова, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Детей среди отравившихся нет.

Он добавил, что кафе, которое посещали пострадавшие, закрыли.

Напомним, в Чувашии шестеро детей попали в больницу из-за отравления ранним арбузом.