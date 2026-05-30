Прокуратура заинтересовалась пожаром в ТЦ в Заволжье

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин крупного пожара, произошедшего в Городецком муниципальном округе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, огонь вспыхнул сегодня, 30 мая, в производственном здании торгового центра «Перекресток» в городе Заволжье — очаг находился на втором этаже в магазине одежды. Ведомство также проконтролирует ход ликвидации последствий ЧП.
Одновременно с этим в ГУ МЧС России по Нижегородской области отчитались о полной ликвидации пожара. Его итоговая площадь составила 500 квадратных метров. В тушении крупного возгорания принимали участие 23 человека личного состава, было задействовано 9 единиц боевой техники. Точную причину случившегося предстоит установить органам дознания МЧС. Погибших и пострадавших нет.