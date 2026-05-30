В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор региона Дмитрий Миляев призвал жителей сохранять спокойствие.

ТУЛА, 30 мая. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в «Максе».

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», — написал он.

