BFMTV: в Париже в ходе беспорядков после победы ПСЖ задержали 140 человек

Правоохранители выписали 89 штрафов, также были изъяты 24 файера и около 100 единиц пиротехники, сообщает телеканал.

ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 140 человек задержаны за участие в беспорядках в столице Франции во время проведения финала Лиги чемпионов в Будапеште. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По его данным, по итогам 2 216 проверок правоохранители выписали 89 штрафов, также были изъяты 24 файера и около 100 единиц пиротехники.

Как сообщает газета Le Figaro, один из полицейских, мобилизованных для обеспечения безопасности в Париже, получил ранения. Кроме того, по данным издания, в XVI округе столицы, где расположен стадион «Парк де Пренс», являющийся домашним для парижского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), были повреждены булочная и ресторан. В районе Елисейских полей были сожжены шесть автомобилей и газетный киоск.

Как отмечает газета, в районе стадиона полиция сдерживает около 1 тыс. человек, тогда как хулиганы устраивают баррикады из прокатных велосипедов. Стражи порядка время от времени применяют слезоточивый газ.

В финале Лиги чемпионов, который прошел в Будапеште, парижский клуб обыграл английский «Арсенал». Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1, в серии пенальти ПСЖ оказался сильнее — 4:3. Ворота французской команды в матче защищал российский вратарь Матвей Сафонов, который стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов.

