BFMTV: в Париже в ходе беспорядков после победы ПСЖ задержали 140 человек

Как сообщает газета Le Figaro, один из полицейских, мобилизованных для обеспечения безопасности в Париже, получил ранения. Кроме того, по данным издания, в XVI округе столицы, где расположен стадион «Парк де Пренс», являющийся домашним для парижского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), были повреждены булочная и ресторан. В районе Елисейских полей были сожжены шесть автомобилей и газетный киоск.