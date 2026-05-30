Подросток на питбайке столкнулся с автобусом в Нижнем Тагиле

Накануне ещё одна трагедия с участием несовершеннолетних на питбайке произошла в Татарстане. Днём 29 мая около 17:30 на улице Советская в селе Старое Исакова 14-летняя девочка за рулём питбайка не справилась с управлением и врезалась в опору освещения. В результате аварии девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Её пассажир, 13-летний мальчик, был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.