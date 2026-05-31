МАГАТЭ хочет осмотреть здание турбины после удара дрона ВСУ по ЗАЭС

Напомним, украинский дрон-камикадзе, который управлялся по оптоволокну, впервые целенаправленно атаковал машинный зал энергоблока № 6 Запорожской АЭС. После удара в стене здания образовалась дыра. По данным российской стороны, речь идёт не о случайном попадании, а о прицельном ударе по ключевой части системы. Машинный зал находится всего в нескольких метрах от реактора.