Суд в Москве арестовал экс-возлюбленную Паши Техника Лекси по делу о порнографии

Ранее Mash сообщил, что правоохранители задержали в Москве Кристину Лекси по заявлению актера Виталия Гогунского. Причиной стали опубликованные в Сети видеозаписи с ее вечеринки, где она гуляла в нижнем белье, после которых артист столкнулся с критикой. В заявлении Гогунский написал, что Лекси разместила материалы без его согласия, а также указал, что она якобы продает контент для взрослых несовершеннолетним в своем закрытом канале.