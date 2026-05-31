Суд в Москве арестовал экс-возлюбленную Паши Техника Лекси по делу о порнографии

Бывшую возлюбленную рэпера Паши Техника (Павла Ивлева), известную под псевдонимом Кристина Лекси, арестовали в Москве по делу о распространении порнографии. Это следует из материалов суда, передает в воскресенье, 31 мая, РИА Новости.
Настоящее имя девушки Тина Романова.
Уточняется, что ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романовой было удовлетворено судом в субботу, 30 мая. Ей вменяют незаконные изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц с использованием интернета (часть 3 статьи 242 УК России).
Также информацию об аресте Лекси подтвердила агентству экс-жена Техника Ева Карицкая.
Ранее Mash сообщил, что правоохранители задержали в Москве Кристину Лекси по заявлению актера Виталия Гогунского. Причиной стали опубликованные в Сети видеозаписи с ее вечеринки, где она гуляла в нижнем белье, после которых артист столкнулся с критикой. В заявлении Гогунский написал, что Лекси разместила материалы без его согласия, а также указал, что она якобы продает контент для взрослых несовершеннолетним в своем закрытом канале.