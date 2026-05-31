Гросси выразил обеспокоенность из-за удара ВСУ по машинному залу ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с ударом беспилотного летательного аппарата по машинному отделению Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице организации в социальной сети X.

Источник: Life.ru

«Генеральный директор выражает серьёзную озабоченность в связи с этим инцидентом, который ставит под угрозу как 7 основных принципов ядерной безопасности в условиях конфликта, так и 5 принципов защиты ЗАЭС, в которых чётко указано, что не должно быть никаких атак с территории станции или против неё», — сказано в публикации.

Международное агентство по атомной энергии запросило доступ для непосредственного осмотра повреждённого здания турбины Запорожской АЭС после атаки беспилотника Вооружённых сил Украины. В МАГАТЭ заявили, что получили информацию об ударе по машинному залу энергоблока Запорожской АЭС. После этого агентство запросило доступ к повреждённому зданию турбины, чтобы осмотреть его непосредственно.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
