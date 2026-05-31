В Массачусетсе услышали сильный грохот неизвестного происхождения

Ранее в Днепропетровске на юго-востоке Украины прогремела серия взрывов. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области в этот момент действовала воздушная тревога. Сирены также работали в Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Кировоградской, Киевской, Житомирской и Волынской областях. Другие подробности о последствиях взрывов не приводились.