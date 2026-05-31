МАГАТЭ получило информацию об атаке БПЛА на машинный зал ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что получило информацию о атаке беспилотника на территорию Запорожской атомной электростанции. По имеющимся данным, целью стал машинный зал одного из энергоблоков, где в результате удара было повреждено здание.
В агентстве отметили, что генеральный директор Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность произошедшим. По его оценке, подобные инциденты создают угрозу соблюдению ключевых принципов ядерной безопасности и подрывают меры, направленные на защиту станции в условиях конфликта.
Также сообщается, что представители МАГАТЭ обратились с запросом о предоставлении доступа к поврежденному объекту для проведения осмотра и оценки последствий атаки.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ с помощью беспилотника впервые целенаправленно атаковали основное оборудование Запорожской АЭС.