МАГАТЭ получило информацию об атаке БПЛА на машинный зал ЗАЭС

МАГАТЭ сообщило, что было проинформировано о том, что машинный зал энергоблока Запорожской АЭС подвергся атаке БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что получило информацию о атаке беспилотника на территорию Запорожской атомной электростанции. По имеющимся данным, целью стал машинный зал одного из энергоблоков, где в результате удара было повреждено здание.

В агентстве отметили, что генеральный директор Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность произошедшим. По его оценке, подобные инциденты создают угрозу соблюдению ключевых принципов ядерной безопасности и подрывают меры, направленные на защиту станции в условиях конфликта.

Также сообщается, что представители МАГАТЭ обратились с запросом о предоставлении доступа к поврежденному объекту для проведения осмотра и оценки последствий атаки.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ с помощью беспилотника впервые целенаправленно атаковали основное оборудование Запорожской АЭС.

