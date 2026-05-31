В Ливане сообщили о 3 371 погибшем из-за израильских атак

Израильская авиация нанесла серию интенсивных ударов по южным районам Ливана, а также по территории Западного Бекаа. По данным ливанского Минздрава, за последние сутки в результате атак погибли 16 человек, еще 34 получили ранения.
Ведомство также сообщает, что общее число жертв с начала эскалации в начале марта продолжает расти и уже исчисляется тысячами погибших и раненых. Власти Ливана отмечают усиление ударов в последние дни, указывая на регулярные атаки по населенным пунктам и объектам гражданской инфраструктуры.
Сообщается, что в ночное время авиаудары затронули ряд населенных пунктов, где спасательные службы продолжают разбор завалов. Не исключается, что число пострадавших может увеличиться по мере поступления новой информации и завершения поисково-спасательных работ.
Ранее сообщалось, что США на переговорах с Ираном согласились на немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан.