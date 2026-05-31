AP: причиной грохота в Массачусетсе был вошедший в атмосферу метеор

Метеор диаметром около 0,9 м вошел в атмосферу над границей штатов Нью-Гэмпшир и Массачусетс. По оценке сотрудника Американского метеорного общества Роберта Лансфорда, этот объект «определенно был больше обычного огненного шара» и, вероятнее всего, либо сгорел в атмосфере, либо упал в океан.