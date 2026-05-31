AP: причиной грохота в Массачусетсе был вошедший в атмосферу метеор

Диаметр объекта составил около 0,9 м.

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Грохот, который услышали в субботу жители штата Массачусетс, был связан со входом метеора в атмосферу Земли. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Американское метеорное общество.

Метеор диаметром около 0,9 м вошел в атмосферу над границей штатов Нью-Гэмпшир и Массачусетс. По оценке сотрудника Американского метеорного общества Роберта Лансфорда, этот объект «определенно был больше обычного огненного шара» и, вероятнее всего, либо сгорел в атмосфере, либо упал в океан.

Ранее телеканал WCVB со ссылкой на очевидцев сообщил, что жители Массачусетса услышали мощный грохот, некоторые также ощутили вибрацию.