AP: причиной грохота в Массачусетсе был вошедший в атмосферу метеор

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Грохот, который услышали в субботу жители штата Массачусетс, был связан со входом метеора в атмосферу Земли. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Американское метеорное общество.
Метеор диаметром около 0,9 м вошел в атмосферу над границей штатов Нью-Гэмпшир и Массачусетс. По оценке сотрудника Американского метеорного общества Роберта Лансфорда, этот объект «определенно был больше обычного огненного шара» и, вероятнее всего, либо сгорел в атмосфере, либо упал в океан.
Ранее телеканал WCVB со ссылкой на очевидцев сообщил, что жители Массачусетса услышали мощный грохот, некоторые также ощутили вибрацию.