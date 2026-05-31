Le Figaro: в Париже ранены четыре человека из-за хаоса после победы ПСЖ в ЛЧ

Беспорядки в столице Франции пока не утихают, сообщила газета.

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Четыре человека пострадали во время беспорядков после победы парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в Лиге чемпионов. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, один из них получил ножевое ранение в районе площади Республики в XI округе на востоке столицы, второй упал в Сену на набережной Сен-Бернар в центральном V округе. Еще двое врезались на скутере в бетонное заграждение на парижской кольцевой дороге, по которой скопления болельщиков шли пешком.

Как отмечает газета, беспорядки в Париже пока не утихают. Так, на авеню Иена в XVI округе была подожжена строительная бытовка, расположенная рядом с одним из посольств. Le Figaro не уточняет, о какой именно дипмиссии идет речь.

В финале Лиги чемпионов, который прошел в Будапеште, парижский клуб обыграл английский «Арсенал». Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1, в серии пенальти ПСЖ оказался сильнее — 4:3. Ворота французской команды в матче защищал российский вратарь Матвей Сафонов, который стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов.

Будапешт: столица Венгрии и один из главных городов Центральной Европы
Будапешт — столица Венгрии и крупнейший город страны, расположенный на берегах Дуная. Город известен своей архитектурой, термальными источниками и политическим значением в регионе. Разбираем, где он находится, чем известен и какую роль играет сегодня.
