Военные США нанесли ракетный удар по сухогрузу Lian Star в Оманском заливе

Боеприпас поразил машинное отделение сухогруза, в результате чего гражданское судно утратило способность к движению. Данные о состоянии членов экипажа не приводятся. В командовании пояснили, что данные действия были предприняты для пресечения попытки нарушения блокады Ирана.
Как уточнили в ведомстве 29 мая, речь идет о сухогрузе Lian Star, следовавшем под флагом Гамбии. Для остановки судна была применена ракета Hellfire. «Судно прекратило движение в сторону Ирана», — отметили в пресс-службе Центрального командования.
В ведомстве добавили, что данный инцидент стал шестым случаем перехвата судна с применением силы с момента введения блокады. Блокада всех морских перевозок, следующих в иранские порты и из них, была введена США 13 апреля.