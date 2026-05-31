Роспотребнадзор начал проверку после отравления роллами из «Якитории» в Москве

Ранее в Москве семья заявила о массовом отравлении после заказа роллов в «Якитории». Доставку оформили 23 мая. У девочки и её отца поднялась высокая температура, начались сильные боли в животе и рвота. Аналогичные симптомы проявились у друзей семьи и их детей 13 и 14 лет. Ребёнка госпитализировали в ИКБ № 1 с выраженным обезвоживанием. Лабораторные анализы подтвердили у девочки сальмонеллу. Врачи назначили антибактериальную терапию. По прогнозам медиков, полное восстановление может занять до года. Остальные пострадавшие перенесли инфекцию в более лёгкой форме, но некоторые симптомы сохраняются.