В Киеве отменили воздушную тревогу

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в Киеве и шести регионах Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сейчас сирены продолжают работать в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
