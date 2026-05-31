МАГАТЭ запросило доступ к поврежденному энергоблоку ЗАЭС после атаки БПЛА

Об атаке на ЗАЭС вчера сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает вероятность случайного отклонения беспилотника от курса. Основное оборудование станции повреждено не было. В ООН призвали стороны российско-украинского конфликта прекратить удары по критически важной инфраструктуре.