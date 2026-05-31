Эксперт Кристою: в Румынии сомневаются в официальной версии инцидента с БПЛА

БУХАРЕСТ, 31 мая. /ТАСС/. Румынское общество задает «многочисленные вопросы» в связи с падением 29 мая в Галаце БПЛА. Об этом заявил в X влиятельный румынский публицист Ион Кристою.
Эти вопросы, сказал он, «подвергают сомнению официальные версии, углубляют подозрение, что речь идет о диверсии». Так, отмечает публицист, «намекают, что [инцидент] был организован вместе с украинцами, чтобы дать им деньги для дронов, что это была уловка, чтобы быстро подписать [контракты по европейской программе вооружений] SAFE», а также чтобы усилить антироссийскую истерию.
29 мая Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце. Бухарест возложил ответственность за инцидент на Россию.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что в Румынии, скорее всего, имел место инцидент с украинским БПЛА. Он отметил, что случаи падения дронов ВСУ на территории европейских стран уже бывали и «в данном случае, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации». Путин подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки дрона, и только после такой экспертизы можно будет дать оценку того, что произошло.
Посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев в беседе с ТАСС назвал падение БПЛА в Румынии провокацией киевского режима, который всеми силами пытается втянуть НАТО в войну с Россией и увести внимание от варварского преступления ВСУ в Старобельске, где в результате воздушного удара по общежитию педагогического колледжа погиб 21 учащийся.