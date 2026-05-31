Причиной грохота в Массачусетсе оказался вошедший в атмосферу метеор

Небесное тело диаметром около 0,9 метра вошло в плотные слои атмосферы над границей штатов Нью-Гэмпшир и Массачусетс. По оценке сотрудника Американского метеорного общества Роберта Лансфорда, этот объект «определённо был больше обычного огненного шара». Скорее всего, он либо полностью сгорел в атмосфере, либо упал в океан.