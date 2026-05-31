Причиной грохота в Массачусетсе оказался вошедший в атмосферу метеор

Жители американского штата Массачусетс, услышавшие в субботу мощный грохот, стали свидетелями входа в атмосферу Земли метеора. Об этом, ссылаясь на данные Американского метеорного общества, сообщило агентство Associated Press.

Источник: Life.ru

Небесное тело диаметром около 0,9 метра вошло в плотные слои атмосферы над границей штатов Нью-Гэмпшир и Массачусетс. По оценке сотрудника Американского метеорного общества Роберта Лансфорда, этот объект «определённо был больше обычного огненного шара». Скорее всего, он либо полностью сгорел в атмосфере, либо упал в океан.

Ранее жители американского штата Массачусетс сообщили о сильном грохоте, который был слышен в разных районах штата. Американский метеоролог Ник Стюарт опубликовал фотографию тепловой сигнатуры со спутника. Он допустил, что источником грохота мог стать метеор, вошедший в атмосферу Земли.

