Ливнем и порывами ветра повредило кровлю в приморской школе

Ливень и порывистый ветер повредили кровлю в школе села Михайловка. Непогода обрушилась уже в конце учебного года, 29 мая. Уже организована работа по демонтажу повреждённых элементов кровли и уборки территории школы имени Крушанова.
Прокуратура Михайловского района следит за ликвидацией последствий непогоды. Она оценит оперативность принимаемых мер. Ранее по иску прокурора на школу и администрацию муниципального округа была возложена обязанность провести техническое обследование здания школы.
Также прокуратура района оценит, на сколько своевременно был проведен капитальный и текущий ремонт здания.