Роспотребнадзор Москвы проводит расследование после отравлений роллами из кафе

Московский Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование из-за заболевания сальмонеллезом после употребления роллов из столичного ресторана. Об этом в субботу, 30 мая, сообщила пресс-служба ведомства.
Проверку начали из-за появившейся в СМИ информации о случаях заболевания сальмонеллезом после заказа роллов, которые были приготовлены в ресторане на бульваре Дмитрия Донского.
— Все случаи инфекционных заболеваний и отравлений должны быть зарегистрированы. Они подлежат госучету и ведению отчетности органами федерального санэпиднадзора, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства возьмут пробы пищевой продукции в заведении и проведут лабораторные исследования. Также сотрудников ресторана проверят врачи поликлиники департамента здравоохранения Москвы.
Ранее сообщалось, что семья вместе с друзьями 23 мая заказала домой роллы из популярного сетевого суши-ресторана на четыре тысячи рублей. На следующей день у девочки и ее отца температура поднялась якобы до 39 градусов, а также начались «сильная рвота и диарея».