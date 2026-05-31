В туалете Британского музея в Лондоне обнаружили подозрительное устройство

По данным издания, одновременно с этим музей получил несколько сообщений, содержавших угрозы. Вся информация была незамедлительно передана в соответствующие органы. Полиция эвакуировала из здания в общей сложности от 12 до 16 тысяч человек.
Впоследствии правоохранители установили, что найденный предмет не представлял никакой опасности. Расследование по факту угрожающих сообщений продолжается. Уже с 18:00 по московскому времени музей вновь открыл свои двери для посетителей.
Подчёркивается, что инцидент произошёл на фоне критики в адрес музея из-за переноса лекции, посвящённой Древнему Израилю. По данным источника, близкого к Британскому музею, мероприятие решили перенести, поскольку около трети зарегистрировавшихся ранее участвовали в протестных акциях, а некоторые были задержаны.
Ранее жители американского штата Массачусетс сообщили о сильном грохоте, который был слышен в разных районах штата. Мощный грохот был вызван метеором, вошедшим в атмосферу Земли. Небесное тело диаметром около 0,9 метра вошло в плотные слои атмосферы над границей штатов Нью-Гэмпшир и Массачусетс. По оценке сотрудника Американского метеорного общества Роберта Лансфорда, этот объект «определённо был больше обычного огненного шара». Скорее всего, он либо полностью сгорел в атмосфере, либо упал в океан.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.