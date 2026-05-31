Следователи ищут пострадавших от банды «БИМС» в Приморье

Следственное управление СК России по Приморскому краю расследует дело банды «БИМС», которая орудовала в Находкинском городском округе более 30 лет — с 1992 года. Сейчас сотрудники ведомства ищут тех, кто пострадал от действий этой группировки в микрорайоне Ливадия. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Против руководителей и участников банды завели уголовные дела за создание организованной преступной группы и покушение на убийство нескольких человек. Недавно оперативники ФСБ и следователи задержали одного из активных представителей этой структуры. Мужчина отвечал за сбор денег с предпринимателей Ливадии. Он вымогал средства у местного бизнесмена и угрожал уничтожить его имущество. По ходатайству следствия Фрунзенский районный суд Владивостока отправил задержанного под стражу.
«Граждан, располагающих любой информацией о деятельности данной банды, просим обращаться в любой территориальный следственный отдел», — рассказали в Следственном управлении СКР по Приморскому краю.
В настоящее время следственная работа продолжается. Оперативное сопровождение по этому уголовному делу осуществляют сотрудники приморского управления ФСБ.