Следователи ищут пострадавших от банды «БИМС» в Приморье

Против руководителей и участников банды завели уголовные дела за создание организованной преступной группы и покушение на убийство нескольких человек. Недавно оперативники ФСБ и следователи задержали одного из активных представителей этой структуры. Мужчина отвечал за сбор денег с предпринимателей Ливадии. Он вымогал средства у местного бизнесмена и угрожал уничтожить его имущество. По ходатайству следствия Фрунзенский районный суд Владивостока отправил задержанного под стражу.