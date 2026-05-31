В Турции мужчина пытался застрелить змею и ранил пять человек

Ранее сообщалось, что россиянин на Бали едва не столкнулся с коброй в бассейне на арендованной вилле. Опасную рептилию первым заметил сотрудник, который пришёл чистить воду. Виллу арендовал 43-летний предприниматель Сергей из Новороссийска. Мужчина рассказал, что разминулся со змеёй буквально на несколько минут. Рептилию ликвидировали на месте. На Бали встречаются яванская плюющаяся кобра и королевская кобра. Их яд содержит токсины, которые могут нарушать работу сердца и дыхания, поэтому укус таких змей представляет смертельную опасность для человека.