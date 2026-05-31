В Саратовской области объявлена опасность атаки БПЛА

В ночь с 30 на 31 мая на территории Саратовской области ввели режим угрозы удара беспилотных летательных аппаратов. Об этом у себя в канале на платформе MAX проинформировал губернатор региона Роман Бусаргин.

Источник: Life.ru

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул Бусаргин, все экстренные службы региона приведены в полную готовность.

Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил, что пять муниципалитетов региона подверглись удару со стороны Вооружённых сил Украины. Так, в городе Грайвороне после удара дрона загорелся частный дом. Пожар потушили. В селе Гора-Подол Грайворонского округа при детонации беспилотника началось возгорание в складском помещении. Его также ликвидировали.

