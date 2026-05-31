В Саратовской области объявлена опасность атаки БПЛА

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения», — говорится в сообщении.
Как подчеркнул Бусаргин, все экстренные службы региона приведены в полную готовность.
Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил, что пять муниципалитетов региона подверглись удару со стороны Вооружённых сил Украины. Так, в городе Грайвороне после удара дрона загорелся частный дом. Пожар потушили. В селе Гора-Подол Грайворонского округа при детонации беспилотника началось возгорание в складском помещении. Его также ликвидировали.
