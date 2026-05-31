Le Figaro: в Париже ранены четыре человека из-за хаоса после победы ПСЖ

Четыре человека пострадали во время беспорядков после победы парижского футбольного клуба ПСЖ в Лиге чемпионов.

Источник: Аргументы и факты

В Париже после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов произошли массовые беспорядки, в результате которых пострадали четыре человека. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, один из пострадавших получил ножевое ранение в районе площади Республики, другой оказался в воде после падения в Сену. Еще двое получили травмы в результате столкновения на скутере с бетонным ограждением на кольцевой дороге, где в тот момент находились толпы болельщиков.

Беспорядки в городе продолжались и позже: в одном из районов была подожжена строительная бытовка рядом с дипломатическим объектом.

Ранее сообщалось, что в Париже во время проведения финала Лиги чемпионов в Будапеште произошли массовые беспорядки, в результате которых были задержаны не менее 140 человек.

